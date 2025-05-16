МВД России составило портрет мошенника

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Внешне мошенники ничем не примечательны, легко сливаются с толпой, хитры и изворотливы. Об этом сообщает пресс-служба УБК МВД России.

В ведомстве рассказали, что злоумышленники ведут себя агрессивно или слащаво, а также играют на эмоциях и создают ложную срочность. Мотивы их действий корыстны, а сами они самоутверждаются за счет обманутых людей. В своих схемах они используют взломанные аккаунты и чужие личности, поддельные сайты и документы, вредоносное ПО и средства анонимности.

Однако у мошенников есть и слабости. Как указали в УБК, они боятся уточняющих вопросов и проверки данных, а также теряют интерес, если чувствуют уверенность и осведомленность человека. Лучшая защита от аферистов – это бдительность, добавили в ведомстве.

Ранее одна из хакерских групп похитила свыше 887 тысяч аккаунтов пользователей мессенджера Telegram из РФ и других стран с января по март 2025 года, сказала ранее аналитик Мария Синицына.

По ее данным, для достижения целей злоумышленники используют актуальные новостные поводы и проверенные методы обмана. Например, они обещают предоставить доступ в приватные каналы за денежное вознаграждение.