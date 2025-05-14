Специалисты Московского авиацентра завершают подготовку к летнему сезону

Фото: пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

В Московском авиационном центре завершается ежегодный процесс подготовки летного и технического персонала, а также техники и объектов инфраструктуры к летнему сезону. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства столицы.

Экипажи центра завершили теоретическое обучение и приступили к практическим занятиям, включающим сдачу зачетов на допуск к эксплуатации вертолетов в теплое время года. Авиаинженеры и техники проводят регламентное обслуживание судов, освежив свои знания. В частности, специалисты автоколонны перевели транспорт на летний режим, а работники аэродромной службы подготовили посадочные площадки.

Командир летного отряда Московского авиационного центра Алексей Диденко подчеркнул, что с изменением климата меняются и методы пилотирования, к чему должны быть хорошо подготовлены все члены экипажей.

"Например, нужно уметь читать карту погоды, чтобы не попасть в опасные метеоусловия в воздухе, знать повадки перелетных птиц, чтобы правильно среагировать при встрече с ними в небе", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, знания пилотов также распространяются на области математики и физики, поскольку во время полетов и подготовки к ним специалисты постоянно проводят расчеты на определение веса, который можно поднять в зависимости от температуры воздуха, корректировку курса с учетом направления и силы ветра и многое другое.

Сами пилоты авиацентра отметили, что с наступлением весны и лета возрастает вероятность возникновения грозового фронта, сильного дождя и порывистого ветра. Даже при сухой погоде во время посадки вертолета сохраняется риск потери земли.

Такие ситуации возникают, когда воздушные потоки от винта машины поднимают пыль с поверхности площадки, из-за чего видимость снижается практически до нуля. Такие условия значительно усложняют управление транспортом даже для опытных пилотов.

"Часто подобные ситуации происходят при посадках самостоятельным подбором с воздуха, когда экипажам приходится садиться как можно ближе к месту происшествия и посадочными площадками становятся обочины дорог, городские дворы и даже футбольные поля", – заметил заместитель командира второй авиационной эскадрильи Московского авиацентра Вячеслав Каленов.

В такие моменты пилот зависает над землей, внимательно наблюдая за обстановкой. Когда становится ясно, что все в порядке, он начинает снижение. В летний период это один из наиболее важных навыков пилотирования, подчеркнул Каленов.

Все сложные и возможные нештатные ситуации экипажи разбирают на завершающем этапе теоретической подготовки, которая проводится весной и летом. На конференции специалисты делятся опытом, анализируют авиационные инциденты, разрабатывают сценарии для их предотвращения и обобщают полученную информацию.

К настоящему моменту летный состав завершил теоретическую часть сезонного обучения и перешел к учебно-тренировочным полетам, которые продлятся до конца мая. Это позволит экипажам получить допуск к работе в теплое время года.

Параллельно подготовка идет и в других подразделениях Московского авиацентра. Например, специалисты авиационно-технической базы проводят техническое обслуживание вертолетов. Они проверяют системы и компоненты всех воздушных судов, включая шасси пожарных вертолетов и лыжи санитарных воздушных судов, а также навигационное оборудование и средства связи.

Кроме того, производится замена зимних чехлов на облегченные, способные защитить суда от летней жары. Также в режим, подходящий для теплого сезона, переводят двигатели.

Как уточнил начальник авиационно-технической базы Московского авиацентра Егор Жигарев, специалисты регулярно проверяют датчики системы пожаротушения и меняют смазку, так как в теплую погоду используют более вязкие составы. Также проводят антикоррозийную обработку фюзеляжей вертолетов и анализируют, как погодные условия влияют на износ техники в теплое время года.

Всего после зимы работники инженерно-аэродромной службы осматривают 28 вертолетных площадок, находящихся под управлением авиацентра. Как рассказал ее руководитель Владимир Макаров, весной особое внимание уделяют светосигнальным системам и состоянию дорожного покрытия. После установления плюсовой температуры эксперты обновляют разметку и лакокрасочное покрытие противопожарного оборудования, занимаются промывкой фасадов и ремонтом ограждений.

В то же время инструктажи провели и в автоколонне авиацентра. Во время мероприятий водителей ознакомили с нюансами работы летом, а механиков – с подготовкой техники к сезону. Служба отвечает за проведение сезонного технического обслуживания автомобилей, замену шин на летние и обновление оборудования. Например, на аэродромной уборочной машине зимние щетки заменили поливомоечными системами.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за первый квартал 2025 года экипажи Московского авиационного центра спасли более 140 человек, среди которых 57 пострадавших в происшествиях и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также экипажи принимали участие в ликвидации крупных пожаров в зданиях в Сходненском тупике и на Варшавском шоссе.