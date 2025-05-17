Москвичей предупредили о мошенничестве с записью на прием к врачу

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Департамент здравоохранения города Москвы обратил внимание жителей и гостей столицы на участившиеся случаи мошенничества, связанные с записью на прием к врачу. Предупреждение опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Злоумышленники могут позвонить от имени медучреждения и предложить записаться на прием или перенести запись. После этого следует просьба продиктовать код из СМС или отправить личные данные.

Однако ведомство призывает не предоставлять аферистам никакой информации, напомнив, что сотрудники медицинских учреждений никогда не запрашивают никаких кодов.

Мошенники также начали звонить своим жертвам от лица военной прокуратуры и запугивать их утечкой данных банковских карт. В частности, преступники убеждают граждан снять все сбережения и передать их курьеру для сохранности в специальной банковской ячейке.

Но на самом деле сотрудники военной прокуратуры никогда не будут звонить гражданам, требуя передавать свои деньги курьеру. При получении такого звонка нужно положить трубку и позвонить в полицию.