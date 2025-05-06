МВД: мошенники чаще всего используют 5 предлогов для взлома аккаунта на "Госуслугах"

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Мошенники чаще всего используют пять предлогов для получения кода авторизации на портале "Госуслуги". Об этом сообщила пресс-служба УБК МВД России.

Среди популярных предлогов оказались сообщения от имени маркетплейсов и службы доставки. Злоумышленники уведомляют о доставке или посылке, для получения которых якобы нужно подтвердить личность.

Вторая схема – "коммунальные услуги". Аферисты рассказывают о замене домофона в подъезде и просят продиктовать код для "привязки ключей к номеру телефона".

На третьем месте оказалась схема мошенничества от имени медорганизации. Мошенники говорят человеку, что он якобы записан на прием и нужно подтвердить личность, назвав код из СМС.

Также под предлогом получения заказного письма злоумышленники просят жертв авторизоваться в чат-боте для "направления трек номера".

Еще для получения доступа к "Госуслугам" мошенники представляются сотрудниками образовательных организаций и сообщают человеку, что он якобы не прошел аттестацию и не будет допущен к экзамену, однако он может пройти тест на сайте.

В УБК призвали прекращать общение в случае подобного звонка и не называть никакие коды из СМС.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин предупредил о мошенниках в преддверии Дня Победы. По его словам, под предлогом вручения подарков и выплат к празднику они просят назвать данные банковской карты, СНИЛС или коды из СМС. Чаще всего жертвами таких схем становятся пожилые люди.