Депутат Немкин предупредил россиян об активизации мошенников перед Днем Победы

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В преддверии Дня Победы в РФ активизируются мошенники, которые используют тему патриотизма и помощи ветеранам как прикрытие для своих преступлений. Об этом в беседе с RT заявил член думского комитета по информполитике Антон Немкин.

По его словам, чаще всего жертвами таких схем становятся пожилые люди. Обычно преступники общаются с ними по телефону, через мессенджеры или приходят домой лично, маскируясь под волонтеров, сотрудников социальных служб и благотворительных фондов.



"Под предлогом вручения подарков, выплат ко Дню Победы или организации поздравлений они просят назвать данные банковской карты, СНИЛС или коды из СМС", – перечислил депутат.

Также жертве могут звонить мошенники, которые представляются сотрудниками администрации, фонда ветеранов, социального фонда. Такие злоумышленники сообщают, что человеку якобы полагается новая выплата, но для ее получения нужно оплатить комиссию или пройти верификацию.

"Часто мошенники используют поддельные номера, похожие на реальные, – это создает иллюзию доверия. Некоторые схемы сопровождаются подделанными документами, реквизитами и даже формами с гербами и печатями", – сказал парламентарий.

Пенсионерам могут поступать "открытки" и "поздравления" через соцсети или мессенджеры, но на самом деле в них содержатся вложения с вредоносным программным обеспечением. Бывает и такое, что преступники от имени внуков или детей просят помочь им в экстренной ситуации, отправив деньги на неизвестный счет.

"Злоумышленники используют сгенерированные нейросетями аудио или видео, чтобы подкрепить легенду, что особенно опасно для пожилых, эмоционально восприимчивых людей", – заметил Немкин.

Также преступники могут собирать деньги на якобы подарки ветеранам, организацию парада и так далее, скрываясь за удостоверениями волонтеров, патриотической символикой и так далее. Но на самом деле их удостоверения зачастую изготовлены кустарно, а организации, под которыми они действуют, на самом деле не существуют, указал депутат.

Поэтому Немкин призвал граждан заранее предупредить своих пожилых родственников о существовании таких схем обмана и договориться, что любые звонки о выплатах, сборах и деньгах нужно сразу проверять через официальные каналы.

"Ветераны и пенсионеры должны чувствовать заботу, а не становиться легкой мишенью для мошенников, особенно в такие важные и эмоционально насыщенные даты, как 9 Мая", – сказал депутат ГД.

Ранее эксперты уже предупреждали о некоторых схемах мошенников, активизировавшихся в преддверии праздника. В частности, злоумышленники могут использовать схему с фейковыми приглашениями на парад Победы. Якобы для бронирования места нужно будет перейти по ссылке и ввести код из смс.

На самом деле фишинговые ссылки от мошенников ведут на поддельные сайты государственных органов, где жертва оставляет свои личные данные неизвестным.

