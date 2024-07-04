Турэксперт Алчеева: страховка может сэкономить туристам тысячи евро в экстренном случае

04 июля, 17:48Безопасность
Фото: depositphotos/d.travnikov
Оформление туристической страховки для поездки за границу может сэкономить тысячи долларов и евро в экстренном случае. Об этом Москве 24 рассказала председатель рабочей группы по страхованию ответственности туроператоров Всероссийского союза страховщиков (ВСС), директор филиала "Евроинс Туристическое Страхование" Юлия Алчеева.
3 июля микроавтобус с 25 туристами из России и Белоруссии попал в серьезное ДТП в турецкой Анталье. В результате водитель погиб, а 20 пассажирам потребовалась медицинская помощь. Всем пострадавшим оказывают поддержку страховая компания и туроператоры.
Алчеева пояснила, что туристическая страховка бывает базовой и расширенной.
"Чем дальше от родины, чем экзотичнее страна или сложнее тип отдыха либо командировки, тем шире покрытие (выше страховая сумма и больше рисков в программе) рекомендуется", – указала она.
"Если вдруг беда – инфекция, вирус, травма, обострилось хроническое заболевание, страховка сэкономит тысячи евро или долларов. Ехать без туристического полиса очень опрометчиво: придется нести эти расходы самому или близким", – объяснила представитель ВСС.
В среднем цена программ в зависимости от страны и длительности пребывания начинается от 200–300 рублей. При этом исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова подчеркнула, что при бронировании тура у оператора страховка обязательно включается в пакет. Если же человек едет за границу самостоятельно, ему самому нужно оформить полис в любой страховой компании с тем ценником и теми предложениями, которые его устраивают.
В свою очередь, в поездках по России турист может пользоваться полисом ОМС. Если же он летит в какие-то дальние регионы или собирается заниматься в отпуске экстремальным спортом (к примеру, альпинизмом), можно также оформить дополнительную страховку, посоветовала Осипова.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, с какими проблемами со здоровьем можно столкнуться на отдыхе. Это солнечный ожог, простуда или отравление. Кроме того, специалист посоветовала не покупать напитки со льдом, поскольку в нем могут содержаться микробы.