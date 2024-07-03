Исполнительный директор АТА: пострадавшим в результате ДТП в Турции оказывается поддержка

Фото: liderhaber.com.tr

Всем пострадавшим в результате ДТП в Турции оказывают поддержку страховая компания и представители туроператоров, рассказала Москве 24 исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

Пять человек, не получивших травмы в результате ДТП, – трое белорусских граждан и двое россиян, – уже сели на свои рейсы и вылетели домой по расписанию, следует из представленной туроператорами информации.

Остальным пострадавшим страховая обеспечит компенсацию, проживание до возвращения и вылета домой, уточнила Осипова. Кроме того, по ее словам, туроператоры оказывают содействие в подборе вариантов.

В данный момент в больницах с травмами различной степени тяжести находятся 20 пострадавших, но тяжелые случаи отсутствуют, заверила исполнительный директор АТА.

Утром 3 июля автобус, выполняя трансферт в аэропорт Антальи, врезался в бетонный столб в районе выезда на объездное шоссе возле города Манавгат. Внутри находились 25 туристов, 18 из которых были из РФ, а еще 7 – из Белоруссии. Ранения получил водитель автобуса. Он скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.

Турецкие СМИ уточняли, что среди 20 обратившихся за медицинской помощью 16 граждан РФ и 4 гражданина Белоруссии. При этом в МИД Белоруссии заявили, что граждане республики не пострадали. Обращений от граждан в посольство не поступало.