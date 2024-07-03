Турэксперт Мкртчян: Краснодарский край остается главным отпускным направлением в РФ

03 июля, 18:28Туризм
Фото: depositphotos/shanin
Юг России остается наиболее популярным отпускным направлением среди жителей страны, рассказал Москве 24 вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.
"Направление номер один в июле – это Краснодарский край. Если говорить конкретно, то Сочи. Затем с некоторым отрывом идут Анапа, Геленджик, Туапсинский район. Потом Крым, Абхазия. Это если брать все, что связано с морем", – указал эксперт.
Далее с большим отрывом идут Дагестан, Калининградская область и Приморский край – последний чаще всего посещают те, кто живут недалеко, добавил эксперт.
В свою очередь, за экскурсионным отдыхом россияне едут в Санкт-Петербург и Москву. Затем идут Калининградская область, Казань и другие регионы.
Если же брать соседние страны, то на первом месте у россиян Белоруссия. После нее по популярности с огромным отрывом – Армения, Грузия и Казахстан.
Ранее россиян предупредили о риске нарваться на мошенников при планировании отдыха. В частности, злоумышленники могут создавать поддельные сайты по продаже билетов и бронированию отелей. Они могут отличаться от оригинального буквой, точкой или тире. При этом часто билеты на сайтах аферистов стоят дешевле, чем на официальных, что и привлекает людей.