Юрист рассказал, что полагается пассажиру при задержке авиарейса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

При задержке рейса авиакомпания должна обеспечить пассажира не только питанием и напитками, но и местом в гостинице. Об этом в эфире радио Sputnik заявил юрист в сфере туризма Эдуард Шалоносов.

При этом, по словам эксперта, все зависит от обстоятельств и времени суток.

"Ночью после шести часов задержки рейса пассажиру обязаны предоставить гостиницу, днем – после восьми часов задержки. При этом запрещено размещать в одном номере разнополых граждан и не известных друг другу граждан", – пояснил Шалоносов.

После двухчасовой задержки рейса пассажиры могут претендовать на прохладительные напитки, в том числе воду в неограниченном количестве. После четырех часов ожидания клиенты авиакомпании должны получить горячее питание или сертификаты на его покупку.

Юрист также подчеркнул, что, если задержка рейса стала причиной опоздания пассажира на стыковочный, авиакомпания обязана выделить клиенту средства на покупку нового билета. В случае возврата билета на задерживающийся рейс компания должна возместить пассажиру полную стоимость авиабилета.

В случае если авиаперелет был оплачен вместе с номером в отеле, то за возвратом средств следует обращаться к туроператору.

Выплаты по страховым полисам при задержке рейсов могут быть невозможны в случае погодных изменений, нарушения безопасности в аэропорту, ухудшения состояния одного из пассажиров и его дальнейшего снятия с рейса.

В связи с сильным снегопадом в Москве пассажирам посоветовали прибывать в аэропорт Шереметьево заранее. Из-за затруднений на столичных дорогах москвичам и гостям города рекомендовали пользоваться поездами "Аэроэкспресса". С утра в столичных аэропортах задержали и отменили 33 авиарейса.



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