Пассажирам рекомендовали прибывать в аэропорт Шереметьево заранее из-за снегопада

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В связи с сильным снегопадом в столичном регионе пассажирам рекомендовали заблаговременно прибывать в аэропорт Шереметьево. Об этом информирует телеграм-канал воздушной гавани.

"С самого утра в столице сильный снегопад. А в некоторых районах Москвы и области идет даже снег с дождем. Дорожное движение может быть затруднено", – говорится в сообщении.

Горожанам посоветовали воспользоваться поездами "Аэроэкспресса".

Утром во вторник, 17 января, в аэропортах Москвы задержали и отменили порядка 33 рейсов.

Между тем столичным водителям рекомендовали быть внимательнее из-за снега и гололедицы. Также автомобилистам посоветовали не совершать резких маневров и быть аккуратнее на эстакадах и мостах.

До 11:00 среды, 18 января, в Москве и области будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.



"Утро": москвичам рассказали о погоде 17 января

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