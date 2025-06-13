Четвертый класс пожарной опасности объявлен на территории Клинского района

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Высокая пожароопасность сохраняется в Московской области. На территории Клинского района введен 4 класс пожароопасности, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

В ведомстве подчеркнули, что сухая погода и ветер создают условия для быстрого распространения огня. На территории всего региона действует особый противопожарный режим.

Четвертый класс пожарной опасности уже вводился в лесах Подмосковья с 29 мая по 3 июня. В этот период категорически запрещается разводить костры. Въезд транспортных средств в лесные массивы также запрещен.

Юрист Илья Русяев рассказал, чем грозит отдых в лесу в период особого противопожарного режима. По его словам, за курение в лесу могут оштрафовать на 20 тысяч рублей, а в случае наступления пожара нарушителю грозит уголовная ответственность.