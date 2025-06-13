Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:58

Безопасность

Четвертый класс пожарной опасности объявлен на территории Клинского района

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Высокая пожароопасность сохраняется в Московской области. На территории Клинского района введен 4 класс пожароопасности, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

В ведомстве подчеркнули, что сухая погода и ветер создают условия для быстрого распространения огня. На территории всего региона действует особый противопожарный режим.

Четвертый класс пожарной опасности уже вводился в лесах Подмосковья с 29 мая по 3 июня. В этот период категорически запрещается разводить костры. Въезд транспортных средств в лесные массивы также запрещен.

Юрист Илья Русяев рассказал, чем грозит отдых в лесу в период особого противопожарного режима. По его словам, за курение в лесу могут оштрафовать на 20 тысяч рублей, а в случае наступления пожара нарушителю грозит уголовная ответственность.

Читайте также


безопасностьобщество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика