Бывший зять зарезал тещу на улице в Севастополе

Фото: телеграм-канал "Полиция Севастополя"

На улице в Севастополе бывший зять напал на тещу с ножом, сообщает пресс-служба полиции города.

Отмечается, что мужчина нанес ей несколько ударов в горло. На место вызвали скорую, но пострадавшая потеряла много крови, и спасти ее не удалось. Напавшего задержали очевидцы, после чего передали его полиции.

Почему мужчина напал на тещу, неизвестно. Сейчас с подозреваемым работают следователи.

Ранее сообщалась, что в Красноярске страдающий психическим расстройством мужчина напал на прохожего. Злоумышленник нанес незнакомцу не менее двух ударов в область лица и шеи. Пострадавшему удалось отбиться и скрыться в торговом павильоне, где он смог позвонить в экстренные службы, очевидцы же помогли обезоружить злоумышленника до прибытия правоохранителей.