05 июня, 17:56Происшествия
Мужчина убил пенсионерку из-за отказа в алкоголе в Краснодарском крае
Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Краснодарскому краю"
Мужчина убил пожилую женщину из-за отказа в алкоголе в Кущевском районе Краснодарского края. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ.
По данным ведомства, местный житель в состоянии опьянения пришел домой к знакомой пенсионерке, чтобы одолжить у нее алкоголь. После отказа он схватил нож и несколько раз нанес удары женщине в голову, шею и тело.
После этого мужчина забрал ее ювелирные украшения и скрылся. На утро пенсионерку обнаружил сын. Подозреваемого задержали.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Мужчине предъявлено обвинение. На допросе он полностью признал свою вину.
Ранее правоохранители задержали мужчину по подозрению в убийстве своей знакомой на востоке Москвы. Предварительно, находясь в квартире жилого дома по улице Сталеваров, злоумышленник, движимый личной неприязнью, нанес своей жертве не менее двух колото-резаных ран. В результате женщина скончалась на месте.
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