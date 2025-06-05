Мужчина убил пенсионерку из-за отказа в алкоголе в Краснодарском крае

Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Краснодарскому краю"

Мужчина убил пожилую женщину из-за отказа в алкоголе в Кущевском районе Краснодарского края. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ.

По данным ведомства, местный житель в состоянии опьянения пришел домой к знакомой пенсионерке, чтобы одолжить у нее алкоголь. После отказа он схватил нож и несколько раз нанес удары женщине в голову, шею и тело.

После этого мужчина забрал ее ювелирные украшения и скрылся. На утро пенсионерку обнаружил сын. Подозреваемого задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Мужчине предъявлено обвинение. На допросе он полностью признал свою вину.

Ранее правоохранители задержали мужчину по подозрению в убийстве своей знакомой на востоке Москвы. Предварительно, находясь в квартире жилого дома по улице Сталеваров, злоумышленник, движимый личной неприязнью, нанес своей жертве не менее двух колото-резаных ран. В результате женщина скончалась на месте.

