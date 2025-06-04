Мужчина зарезал знакомую в квартире на улице Сталеваров

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Правоохранители задержали мужчину по подозрению в убийстве своей знакомой на востоке Москвы, передает пресс-служба столичного СК.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел 3 июня. Находясь в квартире жилого дома по улице Сталеваров, злоумышленник, движимый личной неприязнью, нанес своей жертве не менее двух колото-резаных ран. В результате женщина скончалась на месте.

По факту произошедшего следователи завели дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. В рамках расследования уже был проведен осмотр места ЧП, а также допрос свидетелей. Кроме того, правоохранители назначили несколько судебных экспертиз, включая судебно-медицинскую.

Следователи продолжат проводить необходимые мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств. В настоящий момент задержанного готовят к перемещению в подразделение ведомства для допроса.

Ранее на севере Москвы молодой человек убил девушку, ударив ее ножом во время конфликта, возникшего из-за ревности. От полученных ранений 17-летняя жертва скончалась на месте.

После этого 18-летний злоумышленник нанес телесные повреждения себе, в результате чего скончался. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве, ход и результаты расследования которого проконтролирует столичная прокуратура.

