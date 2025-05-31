Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Молодой человек убил девушку на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 31 мая около одного из жилых домов, который находится в Бескудниковском бульваре. По данным ведомства, молодой человек во время конфликта, возникшего из-за ревности, нанес не менее одного удара ножом 17-летней девушке. От полученных ранений несовершеннолетняя скончалась на месте.

После этого 18-летний злоумышленник нанес телесные повреждения себе, в результате чего скончался. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве, ход и результаты расследования которого проконтролирует столичная прокуратура.

"На месте работу правоохранительных органов координирует Тимирязевский межрайонный прокурор Алексей Дудкин", – сказано в заявлении ведомства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве уточнили, что злоумышленник, также нанес ножевые ранения спутнику убитой девушки. Сейчас на месте происшествия задействована следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее мужчина, используя нож, нанес своей супруге смертельные ранения. После этого он якобы залез на балкон и стал угрожать самоубийством. Однако через некоторое время полиция задержала его.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Спустя время суд арестовал 49-летнего турка Мете Эцфела, который обвиняется в убийстве 35-летней супруги. Свою вину он не признал.

