В Казани мужчина убил бывшую жену в день рождения их сына

Фото: телеграм-канал "Новости Казани и Республики Татарстан"

В Казани мужчина убил бывшую супругу в день рождения их сына. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу МВД по республике Татарстан.

Отмечается, что правоохранители застали мужчину в квартире соседнего дома.

"В настоящий момент сотрудники полиции принимают меры по задержанию злоумышленника, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего", – рассказали в ведомстве.

По данным телеканала, злоумышленником является уроженец Турции. Он развелся с убитой несколько месяцев назад. В день рождения сына мужчина пришел в гости к экс-супруге. Вскоре у них произошел конфликт, в ходе которого турок зарезал женщину и поранил ребенка.

Телеграм-канал 112 сообщает, что после того, как мужчина напал на убитую, он закрылся в квартире с ребенком. Мужчина не открывал до тех, пока не приехали родственники, которым он передал сына и свою предсмертную записку. После он снова закрылся в квартире, вылез на балкон и начал угрожать покончить жизнь самоубийством.

Отмечается, что сейчас с мужчиной ведут переговоры полицейские и его близкие, которые пытаются уговорить его сдаться.

По предварительной информации, убитой женщиной является 34-летняя Елена Рябинина, передает телеграм-канал Mash. Женщина работала директором и тренером местной спортивной школы "Вдохновение". За время работы она была награждена знаком "Отличник физической культуры и спорта Республики Татарстан".

Ранее житель Москвы зарезал жену в лифте дома в Лосиноостровском районе. По версии следствия, мужчина, находясь в лифте жилого дома, расположенного на улице Норильской, напал на свою супругу и нанес ей не менее двух ударов ножом. Женщина была госпитализирована. Несмотря на усилия медиков, она скончалась.

В отношении москвича было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.