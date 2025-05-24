24 мая, 20:40Происшествия
Дело возбуждено по факту убийства иностранцем своей супруги в Казани
Фото: телеграм-канал Mash
Уголовное дело заведено по факту убийства женщины в одном из домов Казани. Подозреваемым является ее муж-иностранец, сообщается в телеграм-канале республиканского управления СК РФ.
По предварительным данным следствия, 24 мая гражданин иностранной страны на почве личных неприязненных отношений нанес 35-летней супруге ножевые ранения. В результате она скончалась.
При этом СМИ сообщали, что злоумышленником является уроженец Турции. Он развелся с убитой несколько месяцев назад. В день рождения сына мужчина пришел в гости к экс-супруге. Вскоре у них произошел конфликт, в ходе которого турок зарезал женщину и поранил ребенка.
Журналисты указывали, что после этого он закрылся в квартире, вылез на балкон и начал угрожать покончить жизнь самоубийством.
В свою очередь, сестра убитой рассказала ТАСС, что трехлетний мальчик находится в больнице с дедушкой.
"Ребенку досталось, (мать. – Прим. ред.) его ограждала собой, у него на голове рана", – уточнила она.
Кроме того, в пресс-службе Детской республиканской клинической больницы добавили, что состояние ребенка оценивается как среднетяжелое.
Ранее житель Москвы зарезал жену в лифте дома в Лосиноостровском районе. По версии следствия, мужчина, находясь в лифте жилого дома, расположенного на улице Норильской, напал на свою супругу и нанес ей не менее двух ударов ножом. Женщина была госпитализирована. Несмотря на усилия медиков, она скончалась.
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