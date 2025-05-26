Суд в Казани арестовал иностранца, обвиняемого в убийстве супруги

Фото: телеграм-канал SHOT

Кировский районный суд Казани заключил под стражу до 24 июля 49-летнего турка Мете Эцфела, который обвиняется в убийстве 35-летней супруги. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

На заседании выяснилось, что мужчина является не только гражданином Турции, но и уроженцем ФРГ. В Германии он постоянно проживал. Во время слушания злоумышленник разговаривал по-турецки через переводчика. Он сообщил, что не понимает по-русски, поэтому потребовал пригласить представителя турецкого консульства.

При этом свою вину турок не признал.

Мужчина нанес своей супруге ножевые ранения 24 мая. После этого женщина скончалась. Как сообщали телеграм-каналы, злоумышленник закрылся в квартире с их общим сыном и не открывал до тех, пока не приехали родственники, которым он передал ребенка и свою предсмертную записку.

После злоумышленник якобы вновь запер дверь, вылез на балкон и стал угрожать самоубийством. Однако через некоторое время полиция застала мужчину в квартире соседнего дома и задержала. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В региональном МВД уточнили, что ребенок убитой не пострадал. По предварительным данным, матерью малыша являлась 34-летняя Елена Рябинина, которая работала директором и тренером местной спортивной школы "Вдохновение". За время работы она была награждена знаком "Отличник физической культуры и спорта Республики Татарстан".

СМИ также выяснили, что турок развелся с женщиной несколько месяцев назад. В день произошедшего Рябинина праздновала с ребенком день его рождения. Мужчина пришел в гости и через некоторое время между ним и его экс-супругой произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес ножевые ранения женщине.

