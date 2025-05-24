ТАСС: подозреваемый в убийстве женщины в Казани задержан

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Гражданин иностранного государства, который подозревается в убийстве своей российской супруги в Казани в день рождения их сына, задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным следствия, 24 мая гражданин иностранной страны на почве личных неприязненных отношений нанес 35-летней супруге ножевые ранения. В результате она скончалась.

При этом СМИ сообщали, что злоумышленником является уроженец Турции. Он развелся с убитой несколько месяцев назад. В день рождения сына мужчина пришел в гости к экс-супруге. Вскоре у них произошел конфликт, в ходе которого турок зарезал женщину и поранил ребенка.

Журналисты указывали, что после этого он закрылся в квартире, вылез на балкон и начал угрожать покончить жизнь самоубийством.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

