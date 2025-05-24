МВД Татарстана подтвердило задержание подозреваемого в убийстве женщины в Казани

Фото: телеграм-канал "112"

МВД по Татарстану подтвердило задержание 50-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве женщины в Казани. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В полицию Казани поступило сообщение о том, что в одном из домов в Кировском районе Казани обнаружено тело женщины", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, ребенок погибшей не пострадал.

Согласно информации следствия, 24 мая гражданин иностранной страны на почве личных неприязненных отношений нанес 35-летней супруге ножевые ранения. В результате она скончалась.

При этом СМИ сообщали, что злоумышленником является уроженец Турции. Он развелся с убитой несколько месяцев назад. В день рождения сына мужчина пришел в гости к экс-супруге. Вскоре у них произошел конфликт, в ходе которого турок зарезал женщину и поранил ребенка.

Журналисты указывали, что после этого он закрылся в квартире, вылез на балкон и начал угрожать покончить жизнь самоубийством.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

