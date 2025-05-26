В Челябинске задержан таксист, обвиняемый в убийстве пассажирки

Фото: телеграм-канал "Челябинский Следком"

Задержан 36-летний таксист, обвиняемый в убийстве пассажирки в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

В ведомстве заявили, что 22 мая в полицию обратилась женщина, сообщив о пропаже своей 24-летней дочери, которая перестала выходить на связь и не появилась на работе. В результате по камерам видеонаблюдения удалось зафиксировать последнее местонахождение девушки, а также момент ее отъезда от одного из заведений на машине, за рулем которой был местный житель.

После следователи выяснили, что ночью 22 мая во время поездки между таксистом и местной жительницей произошел конфликт, в результате которого водитель, находясь недалеко от остановки общественного транспорта "ЗАО Пластик" в Курчатовском районе, задушил девушку. Затем он вывез тело девушки в труднодоступную лесную местность и закопал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. Сейчас следователи решают вопрос об избрании меры пресечения, назначают комплекс судебных экспертиз, а также продолжают проводить следственные мероприятия, которые позволят собрать и закрепить доказательственную базу.

Ранее мужчина спустя 12 лет после убийства таксиста сознался в совершении преступления. По версии СК, тело таксиста с 42 ножевыми ранениями нашли в автомобиле ВАЗ-21099 в Москве 8 августа 2013 года.

Свое признание в преступлении мужчина объяснил тем, что его терзают угрызения совести. После он детально описал обстоятельства убийства. СК и оперативники установили второго участника преступления. Обоим были предъявлены обвинения.

