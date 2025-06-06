Мужчина с психическим расстройством напал с ножом на прохожего в Красноярске

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Страдающий психическим расстройством мужчина напал с ножом на прохожего в Красноярске. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел вечером 5 июня на детской площадке, которая расположена во дворе жилого дома на улице Вильского. По данным ведомства, злоумышленник нанес незнакомцу не менее двух ударов в область лица и шеи. В этот момент пострадавший разговаривал по телефону.

Потерпевшему удалось отбиться от нападавшего и скрыться в торговом павильоне, где он смог позвонить экстренным службам. Очевидцы также помогли обезоружить злоумышленника до прибытия правоохранителей. Спустя время мужчина был задержан на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. По данным СК, злоумышленник находится на учете у психиатра. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о том, чтобы его арестовали.

Ранее полиция задержала в Москве мужчину, который подозревается в разбойном нападении на 44-летнюю женщину. По словам пострадавшей, к ней подошел неизвестный и начал угрожать ножом и собакой. Злоумышленник потребовал отдать ему телефон, а после скрылся вместе с мобильным устройством.

Спустя несколько часов полиция задержала злоумышленника. Им оказался 28-летний житель Ставропольского края. Телефон был изъят и возвращен женщине. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Мужчина арестован.

