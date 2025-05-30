Мужчина ограбил в подъезде москвичку, угрожая ножом и собакой

Полиция задержала в Москве мужчину, который подозревается в разбойном нападении на 44-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Женщина, на которую было совершено нападение, обратилась в полицию. Она рассказала, что в подъезде дома, расположенного на Краснобогатырской улице, к ней подошел мужчина и начал угрожать ножом и собакой. Злоумышленник потребовал отдать ему телефон, а после скрылся вместе с мобильным устройством.

Личность мужчины была установлена с помощью камер видеонаблюдения. Спустя несколько часов полиция задержала злоумышленника на Игральной улице. Им оказался 28-летний житель Ставропольского края. Кроме того, недалеко от спортивной площадки правоохранители нашли нож. Его направили на экспертизу.

Телефон был изъят и возвращен женщине. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Мужчина арестован.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который проник на территорию учебного заведения на востоке Москвы. По словам охранника учреждения, нетрезвый гражданин преследовал одну из студенток, проживающих в общежитии училища, и схватил ее за руку.

Задержанным оказался 41-летний уроженец Ленинградской области. Сам мужчина пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и ничего не помнил. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

