Суд арестовал обвиняемого в нападении на наряд ДПС в Махачкале

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Суд заключил под стражу обвиняемого в нападении на наряд ДПС в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану.

Решение было принято по ходатайству следствия. Фигурант обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа, угоне авто без цели хищения, незаконном обороте оружия и хищении оружия.

Перестрелка произошла в Махачкале 5 мая, когда сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль. В результате погибли три человека, двое из которых – полицейские. Погибшим правоохранителям было всего 26 и 27 лет.

Еще пятеро, включая двоих полицейских и троих гражданских лиц, были ранены и затем госпитализированы. Один из нападавших был ликвидирован, а второй выжил и попал в больницу. Позже он признал свою вину.

