МВД Дагестана: погибшим в Махачкале полицейским было 26 и 27 лет

Фото: телеграм-канал "Следком"

Двум полицейским, которые погибли в результате перестрелки в Махачкале, было 26 и 27 лет. Об этом руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева написала в телеграм-канале.

"Все – молодые совсем ребята. Большая потеря, тяжелая утрата и нестерпимая боль", – указано в публикации.

При этом у погибшего Ислама Арсланбекова три недели назад родилась дочь, рассказал RT его отец Алиберт.

"Он (Ислам Арсланбеков. – Прим. ред.) после армии сразу пошел в полицию. Еще когда служил срочку, говорил, что хочет продолжить службу, хочет быть полезным Дагестану", – сказал собеседник издания.

Отмечается, что у погибшего есть также брат-близнец. Вся семья, со слов отца, тяжело переживает трагедию.

"На работу Ислам ушел сегодня (5 мая 2025 года. – Прим. ред.) в хорошем настроении. Никто не мог представить, что это произойдет", – добавил Арсланбеков.

О перестрелке в Махачкале стало известно 5 мая. Предварительно, инцидент случился, когда сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль.

В результате погибли три человека. Еще пятеро – двое правоохранителей и трое гражданских – получили ранения различной степени тяжести, они госпитализированы.

Один из пострадавших сотрудников находится в тяжелом состоянии. Жизни троих мирных жителей в безопасности, указал глава Дагестана Сергей Меликов.

Двое нападавших ликвидированы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.