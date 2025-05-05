МВД Дагестана: погибшим в Махачкале полицейским было 26 и 27 лет

05 мая, 22:01Происшествия
Фото: телеграм-канал "Следком"
Двум полицейским, которые погибли в результате перестрелки в Махачкале, было 26 и 27 лет. Об этом руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева написала в телеграм-канале.
"Все – молодые совсем ребята. Большая потеря, тяжелая утрата и нестерпимая боль", – указано в публикации.
При этом у погибшего Ислама Арсланбекова три недели назад родилась дочь, рассказал RT его отец Алиберт.
"Он (Ислам Арсланбеков. – Прим. ред.) после армии сразу пошел в полицию. Еще когда служил срочку, говорил, что хочет продолжить службу, хочет быть полезным Дагестану", – сказал собеседник издания.
Отмечается, что у погибшего есть также брат-близнец. Вся семья, со слов отца, тяжело переживает трагедию.
"На работу Ислам ушел сегодня (5 мая 2025 года. – Прим. ред.) в хорошем настроении. Никто не мог представить, что это произойдет", – добавил Арсланбеков.
О перестрелке в Махачкале стало известно 5 мая. Предварительно, инцидент случился, когда сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль.
В результате погибли три человека. Еще пятеро – двое правоохранителей и трое гражданских – получили ранения различной степени тяжести, они госпитализированы.
Один из пострадавших сотрудников находится в тяжелом состоянии. Жизни троих мирных жителей в безопасности, указал глава Дагестана Сергей Меликов.
Двое нападавших ликвидированы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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