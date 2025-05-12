Пьяный мужчина задержан за нападение на студентку на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Росгвардия. Москва"

Сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который проник на территорию учебного заведения на востоке Москвы и напал на студентку. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Росгвардейцы получили сигнал "Тревога" с одного из охраняемых объектов образования на улице Ткацкой. На месте к правоохранителям обратился сотрудник службы охраны. По его словам, нетрезвый гражданин преследовал одну из студенток, проживающих в общежитии училища, и схватил ее за руку.

В результате сотрудники Росгвардии задержали 41-летнего уроженца Ленинградской области. Сам мужчина пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и ничего не помнит. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее столичные полицейские задержали подозреваемого в уличном грабеже. Злоумышленник на улице Земляной Вал попросил сигарету у сидевших на скамейке мужчин. Получив отказ, он ударил одного из них, а затем открыто похитил мобильный телефон с 6 тысячами рублей.

Напавший скрылся с похищенным. Сотрудникам полиции удалось обнаружить и задержать подозреваемого, им оказался 42-летний приезжий мужчина. Возбуждено уголовное дело о грабеже, фигурант заключен под стражу.