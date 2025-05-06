Полицейские задержали подозреваемого в ограблении мужчины в центре Москвы

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Столичные полицейские задержали подозреваемого в уличном грабеже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

По предварительным данным, злоумышленник находился на улице Земляной Вал, где попросил сигарету у сидевших на скамейке мужчин. Получив отказ, он ударил одного из них, а затем открыто похитил мобильный телефон с 6 тысячами рублей.

"Потерпевший потребовал вернуть похищенное, но злоумышленник ударил его еще раз, отчего последний упал", – говорится в сообщении МВД.

Напавший скрылся с похищенным. Сотрудникам полиции удалось обнаружить и задержать подозреваемого, им оказался 42-летний приезжий мужчина. Телефон он успел продать, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело о грабеже, фигурант заключен под стражу.

Ранее 19-летняя москвичка обратилась в полицию по факту ограбления. Незнакомец пытался познакомиться с ней в автобусе, но когда она вышла на остановке, то преступник выхватил ее телефон из рук и убежал. Ущерб составил 100 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали, им оказался 34-летний ранее судимый бездомный мужчина. Телефон он успел продать, а деньги потратить на свои нужды. Возбуждено уголовное дело о грабеже, мужчина арестован.

