Эксперт Гринин назвал фото в соцсетях главной наводкой для квартирных воров

Многие столичные квартиры останутся без присмотра в период майских праздников, так как хозяева уезжают из города на дачу или отдых. Этим могут воспользоваться воры, причем чаще всего их наводят на свое жилье сами москвичи, предупреждают эксперты. Разбираемся, как предотвратить проникновение в свой дом.

Поиск цели

Квартирные воры, как правило, активизируются с наступлением тепла. Это время отъездов жителей городов на дачи и в длительные отпуска, рассказал Москве 24 председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.

"Особенно благоприятный период – майские праздники. Это первые теплые длинные каникулы, которые большинство россиян стараются использовать для отдыха", – указал специалист.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Чаще всего граждане сами наводят злоумышленников на свои квартиры – в первую очередь через соцсети. Помимо того что по ним можно оценить материальное положение жильцов, так еще владельцы страничек в реальном времени говорят всему миру, когда их не будет дома.

Гринин подчеркнул, что у злоумышленников достаточно инструментов, чтобы установить данные о цели и ее адрес.

Причем часто о семейных планах в соцсетях расспрашивают детей, рассказал Москве 24 ветеран специальной службы Московского уголовного розыска (МУР) Алексей Лобарев. Не чувствуя подвоха, они выкладывают всю информацию о предстоящих отъездах, объяснил эксперт.

Кроме того, активизируются оборотни, представляющиеся ремонтниками.





Алексей Лобарев ветеран специальной службы МУР Гражданам начинают чаще звонить с услугами вроде проверки работы счетчиков, газа или интернета с целью его ускорить. Причем записаться предлагают именно на праздники. Человек может случайно оговориться, что он уезжает – и все, пойман на крючок.

До сих пор в ходу и "старинные" способы проверки квартир, указал Лобарев. Прежде всего, злоумышленники оценивают почтовые ящики: если там много писем и рекламных буклетов, это может указывать на отсутствие хозяев дома.

Также грабители могут вешать на входные двери рекламные проспекты или подкладывать хрупкие предметы – например сухарики – под коврики у входа. Если они остаются целыми, преступники понимают, что квартиру можно грабить, объяснил эксперт.

Как уберечь имущество?

Обезопасить жилище от проникновения можно, если не сообщать посторонним или мало знакомым людям о своих планах. Этот принцип также нужно донести и до детей, указал Алексей Лобарев.





Алексей Лобарев ветеран специальной службы МУР Можно попросить знакомых, чтобы они время от времени забирали вашу почту, а также заходили и проверяли квартиру, включали свет. Это снимет с жилья впечатление нежилого.

Сергей Гринин, в свою очередь, призвал не экономить на замках для входной двери и установить сигнализацию. Охрана по тревожному вызову приезжает в течение пяти минут, а этого времени не хватит для грабежа.

"Ювелирные украшения и наличные имеет смысл положить в отдельный сейф. Причем он должен быть закреплен на полу или в стене, чтобы его нельзя было унести", – рассказал Гринин.

Также специалист порекомендовал подружиться с соседями.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Если жители этажа знают друг друга в лицо, им будет проще вычислить подозрительного человека на площадке. Это здорово осложняет жизнь злоумышленникам.

Также эксперт посоветовал не бояться обращаться в правоохранительные органы в любой сомнительной ситуации. С одной стороны, это повысит безопасность всех живущих в доме, с другой – не грозит никаким наказанием, даже если подозрение не подтвердится. Ложным вызовом это считаться не будет, заключил Гринин.

