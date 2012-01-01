Эксперт Дворянский назвал самые популярные способы мошенничества перед майскими

Активность мошенников растет перед майскими праздниками, предупреждают эксперты. Какие схемы используют аферисты и как не попасться к ним на крючок, разбиралась Москва 24.

Майские выплаты

Мошенники уже активно включились в работу в связи с майскими праздниками и свой фокус направили прежде всего на пенсионеров, заявил в беседе с Москвой 24 эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.





Александр Дворянский эксперт по кибербезопасности Сейчас популярная схема с письмом, в котором говорится: "Вам все эти годы не доплачивали пенсию! Сейчас мы ее проиндексируем, и вы получите около миллиона сверх выплат". Всего-то нужно ввести данные банковской карты, имя, фамилию и предоставить еще ряд каких-то документов.

Также пенсионерам могут поступать звонки или сообщения в мессенджерах от якобы сотрудников Пенсионного фонда России (ПФР) или МФЦ, которые сообщают о неких праздничных выплатах и запрашивают банковские данные для оформления документов, рассказал Дворянский.

"Сотрудники госслужб никогда не будут писать в мессенджере или запрашивать какие-либо данные по телефону или почте. Если пенсионеры действительно ждут экстра-начисление, проверить его статус можно в личном аккаунте на портале "Госуслуги" или позвонив на горячую линию ПФР", – предупредил эксперт.

Все выплаты, предназначенные ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы, будут направлены им без заявлений, СМС и звонков. Дворянский также рекомендовал в преддверии праздников провести беседы с пожилыми родственниками и напомнить им о схемах, которые могут использовать аферисты.

Благотворительные сборы

Еще одна "праздничная" фишка мошенников – фейковая благотворительность. Аферисты делают рассылку сайтов со "сборами" якобы на нужды ветеранов Великой Отечественной войны или специальной военной операции, предупредил Дворянский.





Александр Дворянский эксперт по кибербезопасности Как правило, такие ресурсы долго не живут: сайт может работать один-два дня. Поэтому перед пожертвованиями можно проверить дату регистрации домена.

Другой способ – найти в интернете информацию о фонде, осуществляющем сбор. Если организация работает хотя бы месяц, о ней обязательно должны быть отзывы, подчеркнул Дворянский. А для наибольшей безопасности эксперт рекомендовал делать пожертвования либо в широко известные, либо проверенные близкими фонды.

Срочные скидки

В связи с популярностью путешествий на майские праздники, еще одно направление для мошенников – обман с бронированием туров и авиабилетов, указал Дворянский. Как правило, речь идет о фишинговой рассылке предложений от туроператоров и перевозчиков, уточнил эксперт.





Александр Дворянский эксперт по кибербезопасности Здесь основное оружие аферистов – это заставить жертву принять быстрое и импульсивное решение. Допустим, присылают на почту письма, где говорится, что скидка на билет или отель действует только пять минут, поэтому брать нужно срочно, не думая.

После "покупки" на таких ресурсах граждане отдают мошенникам не только деньги, но и платежные данные, указал Дворянский. Поэтому он рекомендовал не совершать импульсивных трат, а включать внутреннего критика и перепроверять предложения. Информация обо всех скидках и акциях всегда есть на официальных сайтах компаний, и делать покупки стоит только на таких порталах.

Билеты на концерт

Фишинговую почтовую рассылку мошенники будут использовать и в продаже дешевых (как вариант – "последних") билетов на различные майские мероприятия, рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.





Алексей Курочкин эксперт по кибербезопасности Проверку начинаем с сайта организатора. Он должен, во-первых, существовать больше недели, во-вторых, не иметь никаких ошибок или особенностей в адресе в поисковой строке. У фейкового портала может быть перестановка букв в названии организации или странный домен третьего уровня.

"Если вы видите, что мероприятие, например, проходит в Большом театре, лучше через поисковик (а не по ссылке из письма) зайти на его сайт и проверить наличие билетов там", – указал Курочкин.

Внимание стоит обратить и на платежную систему, с которой предлагают совершить оплату билетов. Аферисты зачастую используют иностранные инструменты, потому что те не несут никакой ответственности перед российским законодательством. Таким образом, если система не отечественная, покупка автоматически становится высокорискованной, заявил Курочкин.

Помощь родственникам

Классическая схема мошенничества с сообщениями от друзей и родственников, попавших в беду, будет особенно актуальна на майские опять-таки из-за популярности путешествий, рассказал Курочкин.





Алексей Курочкин эксперт по кибербезопасности Опасаться стоит и звонков. На сегодняшний день с помощью дипфейков можно максимально реалистично подделать голос родственника и даже создать видео якобы с его участием. И в расслабленном, отпускном состоянии мысль о мошенничестве может прийти не сразу.

Курочкин посоветовал никогда не доверять звонкам и сообщениям, в которых говорится об экстраординарном происшествии и упоминается необходимая денежная сумма. Для начала нужно лично связаться с "пострадавшим", позвонить его друзьям или родственникам и прояснить ситуацию, прежде чем совершать финансовые переводы.