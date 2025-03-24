Столичная полиция задержала мужчину за обмен 330 тыс долларов на билеты "банка приколов"

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Столичные полицейские задержали мошенника, обменявшего 330 тысяч долларов на билеты "банка приколов", сообщает пресс-служба столичного управления МВД РФ.

"Следователем Отдела МВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", – говорится в сообщении.

Об инциденте стало известно в начале марта. По предварительным данным, 36-летний москвич нашел в мессенджере объявление об обмене иностранной валюты на российские рубли. Для сделки он прибыл на Пресненскую набережную, где сел в салон дорогостоящей иномарки.

Затем москвич передал неизвестному 330 тысяч долларов США взамен на 30 миллионов рублей, которые оказались поддельными. Злоумышленника удалось задержать на улице Трехполье. Им оказался 31-летний приезжий, временно проживающий в столице.

Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению. Фигуранта заключили под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

