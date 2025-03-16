Курьер телефонных мошенников задержан за обман столичных пенсионеров

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Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в причастности к мошенничеству, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления внутренних дел по Южному административному округу столицы.

Правоохранители установили, что на телефон 79-летней москвички позвонили неизвестные, которые представились ей сотрудниками государственного ведомства. Аферисты убедили женщину передать курьеру более 1 миллиона рублей, аргументируя это необходимостью декларирования сбережений. Когда женщина осознала, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска организовали комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в результате которых сумели задержать подозреваемого на улице Сретенке. Им оказался 21-летний мужчина.

Работая с задержанным оперативники смогли установить, что от его действий, совершенных по той же схеме, также пострадала 76-летняя москвичка. У нее задержанный забрал более 1 миллиона 100 тысяч рублей.

Подозреваемый рассказал полицейским, что нашел такую "подработку" в интернете. Следуя указаниям кураторов, он должен был получать деньги от потерпевших, а затем передавать их мошенникам. Задержанный отметил, что за эти услуги он получал денежное вознаграждение.

В связи с этими инцидентами возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". К настоящему моменту фигурант заключен под стражу, оперативники продолжают проводить дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Полицейским предстоит установить, разыскать и задержать соучастников молодого человека, а также выявить другие эпизоды его противоправной деятельности.

Ранее московский пенсионер под влиянием телефонных мошенников за неделю перевел якобы на безопасный счет более 10 миллионов рублей. Когда мужчина усомнился в информации аферистов о блокировке его счетов, он сделал успешный пробный перевод сыну, а затем обратился в полицию.