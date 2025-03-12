В Москве пенсионер перевел мошенникам более 10 млн рублей

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Пенсионер под влиянием телефонных мошенников за неделю перевел якобы на безопасный счет более 10 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, сначала 77-летнему мужчине позвонил "представитель страховой компании" и под предлогом продления действия полиса медстрахования уговорил назвать код из СМС, который был паролем для входа в личный кабинет "Госуслуг".

Затем пострадавшему позвонили лжебанкиры и лжеправоохранители, которые сказали, что по всей России неизвестные пытаются получить от него кредиты. Мошенники обманом уговорили мужчину поучаствовать в изобличении мнимых преступников и спасти сбережения, переведя на "безопасный" счет, рассказали в прокуратуре.

Следуя инструкциям, пенсионер переводил свои накопления на счета, продиктованные по телефону. Когда мужчина усомнился в информации аферистов о блокировке его счетов, он сделал успешный пробный перевод сыну, а затем обратился в полицию.

"Звонившие словно держали меня под постоянным контролем, постоянно звонили мне на мобильный телефон, запрещали сообщать кому-либо о проводимой "операции", – рассказал настоящим правоохранителям пострадавший.

Ранее в Ленобласти 13-летняя девочка отдала мошенникам свыше 7,4 миллиона рублей из семейных сбережений. В мессенджере Telegram неизвестные позвонили подростку и запугали тем, что ее родители могут якобы оказаться в тюрьме. Так они вынудили школьницу отдать деньги.