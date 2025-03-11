Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 07:15

Безопасность

Мошенники начали шантажировать своих жертв после подозрительных переводов

Мошенники начали шантажировать своих жертв после подозрительных переводов

В России могут ввести ограничение по числу банковских карт

В Оманском заливе стартовали учения "Морской пояс безопасности – 2025"

Киберэксперты предупредили о новых схемах мошенничества

"Москва сегодня": как избежать мошенников накануне 8 марта

"Московский патруль": горожан предупредили о новой схеме мошенничества перед 8 марта

"Техно": приложения для создания дипфейков набирают популярность в Сети

"Техно": как создаются дипфейки с помощью приложений

Мошенники начали обманывать россиян при помощи системы NFC

"Московский патруль": горожан предупредили о мошенничестве с водительскими правами

Мошенники обкатывают новую схему обмана россиян. Преступники связываются с получателем заранее отправленного перевода средств и просят вернуть деньги, утверждая, что отправили их по ошибке. После этого жертв начинают шантажировать тем, что они якобы перевели деньги на счета террористической организации.

В таких случаях эксперты советуют сразу связаться с банком и не тратить подозрительное поступление, так как подобные операции могут расценить как необоснованное обогащение, что является нарушением закона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика