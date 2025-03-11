Мошенники начали шантажировать своих жертв после подозрительных переводов

Мошенники обкатывают новую схему обмана россиян. Преступники связываются с получателем заранее отправленного перевода средств и просят вернуть деньги, утверждая, что отправили их по ошибке. После этого жертв начинают шантажировать тем, что они якобы перевели деньги на счета террористической организации.

В таких случаях эксперты советуют сразу связаться с банком и не тратить подозрительное поступление, так как подобные операции могут расценить как необоснованное обогащение, что является нарушением закона.

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