"Московский патруль": мошенники придумали новую схему обмана перед 8 Марта

Мошенники придумали новую схему обмана с хищением средств перед 8 Марта. Они начали применять фейкового почтового бота.

Будущей жертве звонят якобы из "Почты России" и сообщают о поступлении на ее имя некой посылки. В ожидании подарков к Международному женскому дню россияне могут и не заподозрить обман. Их убеждают перейти в фейковый чат-бот в Telegram для якобы уточнения места нахождения бандероли. Как только жертва проходит "авторизацию", аферист получает доступ к аккаунту на "Госуслугах".

Подробнее – в программе "Московский патруль".

