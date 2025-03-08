Эксперт Голованов: захваченный мошенниками аккаунт на "Госуслугах" надо заблокировать

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Аккаунт на "Госуслугах" необходимо заблокировать в том случае, если мошенники получили к нему доступ. Об этом сообщил РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

По его словам, сделать это можно через мобильное приложение портала или банка, где есть связь с "Госуслугами", а также с помощью технической поддержки МФЦ.

Также эксперт посоветовал обратиться в отделение МФЦ, чтобы узнать, какие действия мошенники уже успели сделать с аккаунтом. От этого, как заявляет Голованов, будет зависеть исход дальнейших событий.

Он добавил, что аферисты пытаются во многих схемах получить доступ к аккаунтам на "Госуслугах". Среди самых популярных, по мнению эксперта, – звонок о якобы необходимости заменить счетчики или перевыпустить ключи для домофона.

В связи с этим Голованов посоветовал никому не сообщать личные данные: пароли и коды подтверждения.

О схеме обмана с домофонным кодом ранее рассказывали эксперты. Так, злоумышленники представляются сотрудниками управляющей компании, ТСЖ и ЖКХ и спрашивают у жильцов о замене дверей в подъезде, ключей к ним, тем самым создавая видимость официальности.

Чтобы "активировать" код, жертвам отправляют сообщение и просят назвать цифры. Так мошенникам открывается доступ к "Госуслугам", после чего они меняют пароль в учетной записи и других сервисах, к которым подключен пользователь.

