В Белгороде мошенники выманили у пенсионера 5,2 млн руб за замену домофона

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Мошенники выманили у 63-летнего пенсионера из Белгорода около 5,2 миллиона рублей под предлогом замены домофона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Изначально аферисты заявили пенсионеру о планирующейся замене домофонов, убедив под этим предлогом назвать код из СМС якобы для составления списков жильцов, которым понадобятся новые ключи. После того, как мужчина выполнил эту просьбу, его предупредили, что он сообщил свои персональные данные мошенникам, которые взломали его аккаунт на "Госуслугах" и пытаются получить доступ к счету в банке.

Злоумышленники посоветовали пенсионеру перевести деньги на безопасный счет. Для этого мужчина обналичил 1,5 миллиона рублей и отправил их мошенникам. Следом аферисты позвонили жертве и заявили, что на его имя пытаются оформить кредит на сумму 3,4 миллиона рублей. Для предотвращения этой операции злоумышленники порекомендовали белгородцу обратиться в отделение банка и взять кредит в таком же размере.

Для оказания давления на пенсионера аферисты заявили мужчине, что его машина находится в залоге у банка. Белгородцу отказали в выдаче кредитов, поэтому мошенники посоветовали ему оперативно продать автомобиль. В результате авто было продано за сутки по стоимости, которая была ниже рыночной. Более 3,7 миллиона рублей, которые мужчина получил от сделки, он вновь перевел злоумышленникам.

Мужчина понял, что его обманули аферисты, и обратился в полицию. По факту произошедшего возбуждено дело о мошенничестве. Ущерб от действий злоумышленников составил 5,2 миллиона рублей.



Несколькими днями ранее пенсионер в Москве перевел якобы на безопасный счет более 10 миллионов рублей. По данным столичной прокуратуры, сперва 77-летнему мужчине позвонил "представитель страховой компании" и под предлогом продления действия медполиса уговорил назвать код из СМС, который был паролем для входа в личный кабинет "Госуслуг".

Затем пострадавшему позвонили лжебанкиры и лжеправоохранители, которые сказали, что по всей России неизвестные пытаются получить от него кредиты. Мошенники уговорили мужчину перевести деньги на безопасный счет. Когда мужчина усомнился в информации аферистов, он сделал успешный пробный перевод сыну, а затем обратился в полицию.

