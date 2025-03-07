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Бездомный мужчина ограбил девушку после отказа познакомиться в автобусе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Как заявили в ведомстве, 19-летняя москвичка обратилась в полицию по факту ограбления. По словам девушки, с ней в автобусе пытался познакомиться мужчина, на ее отказы он не реагировал. В результате она вышла на остановке, после чего тот выхватил из ее рук телефон и сбежал. Ущерб составил 100 тысяч рублей.

Спустя время злоумышленник был задержан. Им оказался 34-летний ранее судимый мужчина без определенного места жительства. Телефон, по данным ведомства, он успел продать, а деньги – потратить на свои нужды.

В связи с этим было возбуждено дело по статье "Грабеж". Мужчину арестовали.

В середине февраля мужчина, вооружившись предметом, похожим на пистолет, ограбил цветочный магазин в Санкт-Петербурге. По данным регионального МВД, неизвестный похитил из кассы 14 500 рублей, а также три букета на сумму 23 тысячи рублей. Мужчина после случившегося скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

