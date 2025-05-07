В Саратове отец дошкольника избил прохожего после наезда самоката на ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Саратове 26-летний мужчина избил прохожего после наезда самоката на его четырехлетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел в понедельник, 5 мая, на Набережной Космонавтов.

По информации ведомства, местный житель не заметил, как его ребенок выбежал на велосипедную дорожку, когда по ней ехали два подростка на электросамокате. Ребята не смогли вовремя затормозить и наехали на ребенка. В результате отец дошкольника начал агрессивно себя вести в отношении подростков.

За них вступился 25-летний прохожий, из-за чего мужчина нанес ему несколько ударов. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в больницу доставили мужчину после уличного конфликта в столичном районе Бибирево. Оппонент дважды ударил пострадавшего кулаком в голову. Тяжесть причиненного вреда определят по результатам экспертизы, рассказали в прокуратуре Москвы.