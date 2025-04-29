Мужчина госпитализирован после уличного конфликта в Бибиреве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина доставлен в больницу после уличного конфликта, который произошел в столичном районе Бибирево. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Словесный конфликт произошел между двумя мужчинами во дворе дома в Шенкурском проезде. В результате один из них дважды ударил кулаком своего оппонента в голову. По данным ведомства, последнего доставили в больницу, так как ему потребовалась медпомощь.

"Тяжесть вреда, причиненного его здоровью, будет определена по результатам экспертизы", – уточнила столичная прокуратура.

Бутырская межрайонная прокуратура проконтролирует привлечение злоумышленника к уголовной ответственности за нанесение травм мужчине.

Ранее 20-летний студент сломал нос одногруппнику в одном из вузов Якутска за то, что тот выпил его кофе. По данным регионального МВД, конфликт начался во время лекции. Между студентами возникла словесная перепалка, которая переросла в драку.

Прибывшие медики передали информацию в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение вреда здоровью средней тяжести". Молодому человеку грозит до 3 лет лишения свободы.

