29 апреля, 16:08Происшествия
Мужчина госпитализирован после уличного конфликта в Бибиреве
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Мужчина доставлен в больницу после уличного конфликта, который произошел в столичном районе Бибирево. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Словесный конфликт произошел между двумя мужчинами во дворе дома в Шенкурском проезде. В результате один из них дважды ударил кулаком своего оппонента в голову. По данным ведомства, последнего доставили в больницу, так как ему потребовалась медпомощь.
"Тяжесть вреда, причиненного его здоровью, будет определена по результатам экспертизы", – уточнила столичная прокуратура.
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