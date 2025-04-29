29 апреля, 15:42Происшествия
В Якутске студент сломал одногруппнику нос за выпитый кофе
Фото: 123RF/kasto
В одном из вузов Якутска 20-летний студент сломал нос одногруппнику за то, что тот выпил его кофе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
По данным ведомства, конфликт начался во время лекции. Между студентами возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. Прибывшие медики передали информацию в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение вреда здоровью средней тяжести". Нарушителю грозит до 3 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Кемерове клиентка избила парикмахера и сломала ей палец. Причина нападения не уточняется. После случившегося 46-летняя женщина обратилась в полицию. Правоохранители назначили судебную медицинскую экспертизу, по итогам которой будет принято решение.
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