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29 апреля, 15:42

Происшествия

В Якутске студент сломал одногруппнику нос за выпитый кофе

Фото: 123RF/kasto

В одном из вузов Якутска 20-летний студент сломал нос одногруппнику за то, что тот выпил его кофе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, конфликт начался во время лекции. Между студентами возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. Прибывшие медики передали информацию в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение вреда здоровью средней тяжести". Нарушителю грозит до 3 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Кемерове клиентка избила парикмахера и сломала ей палец. Причина нападения не уточняется. После случившегося 46-летняя женщина обратилась в полицию. Правоохранители назначили судебную медицинскую экспертизу, по итогам которой будет принято решение.

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