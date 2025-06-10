Москвич столкнул с 24-го этажа бутылку на голову 3-летней девочке

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Мужчина столкнул с 24-го этажа бутылку, которая упала на голову 3-летней девочке, сообщает телеграм-канал "Столичный СК".

По данным следствия, все произошло на востоке Москвы. В результате девочке был причинен тяжкий вред здоровью – ее госпитализировали с множественными телесными повреждениями.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Мужчине предъявлено обвинение, в ходе допроса он раскаялся в содеянном и признал вину.

Ранее сообщалось, что две девочки выпали из окон в Москве за один день. Обе пострадавшие ненадолго остались без присмотра, оперлись на москитную сетку и выпали из окна. Дети госпитализированы, дело находится на контроле межрайонных прокуратур.