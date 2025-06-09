Две девочки выпали из окон в Москве за день

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Две девочки выпали из окон в столице за 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что днем из окна квартиры на пятом этаже жилого дома по улице Анинской выпал ребенок 2021 года рождения. Вечером девочка 2023 года рождения выпала из окна квартиры на первом этаже на улице Летчика Бабушкина.

Обе малолетние остались ненадолго без присмотра взрослых и, оперевшись на москитную сетку, выпали из окна, указано в сообщении. Детей госпитализировали.

Межрайонные прокуратуры взяли на контроль установление всех обстоятельств случившегося, ход и результаты процессуальных проверок.

В ведомстве напомнили, что даже на первом этаже открытые окна представляют опасность для детей, а москитная сетка не спасает от падения. Взрослых призвали не оставлять без присмотра детей в помещении с открытым окном, не ставить мебель рядом с окнами, чтобы ребенок не мог подойти к открытому окну, попасть на подоконник.

Ранее ребенок 2023 года рождения выпал из окна квартиры на девятом этаже жилого дома на столичной улице Нансена. Предварительно, он также оперся на москитную сетку. Его госпитализировали.

