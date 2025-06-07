Новости мира: извержение вулкана Фуэго произошло в Гватемале

Сотни семей в Гватемале покинули свои дома после мощного извержения вулкана Фуэго. Вокруг кратера скопилась лава, а сейсмологи предупреждают о возможности появления опасных селей, которые могут спуститься по склонам и затронуть населенные пункты.

Тем временем на побережье Чили произошло сильное землетрясение мощностью больше 6,5 балла. Эпицентр располагается в сотне километров к северо-западу от города Копьяпо с населением более 120 тысяч человек. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине почти 100 километров. Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.