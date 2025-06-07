Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июня, 13:30

Происшествия

Новости мира: извержение вулкана Фуэго произошло в Гватемале

Новости мира: извержение вулкана Фуэго произошло в Гватемале

Nissan влетел в бетонное ограждение на проспекте Багратиона

Новости мира: в США пытаются повлиять на сенатора Грэма для смягчения санкций против РФ

Новости регионов: 11 детей отравились в омском лагере "Орленок"

Собянин: ПВО Минобороны уничтожила четыре вражеских дрона

"Московский патруль": моноколесо загорелось на Профсоюзной улице в Москве

"Московский патруль": тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в парке "Лихоборка"

"Московский патруль": жители ЖК "Шереметьевский" пожаловались на громкого водителя

"Московский патруль": силовики получили сообщение о двух заминированных машинах в Москве

Росгвардия пресекла теракт на военном объекте в Рязанской области

Сотни семей в Гватемале покинули свои дома после мощного извержения вулкана Фуэго. Вокруг кратера скопилась лава, а сейсмологи предупреждают о возможности появления опасных селей, которые могут спуститься по склонам и затронуть населенные пункты.

Тем временем на побережье Чили произошло сильное землетрясение мощностью больше 6,5 балла. Эпицентр располагается в сотне километров к северо-западу от города Копьяпо с населением более 120 тысяч человек. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине почти 100 километров. Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоСтанислав КуликЮлия Неклесова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика