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16 апреля, 15:15

Происшествия

Новости регионов: в подмосковном Ногинске загорелся электросамокат

Новости регионов: в подмосковном Ногинске загорелся электросамокат

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В подмосковном Ногинске произошел инцидент с электросамокатом: он загорелся, и сотрудник одного из местных заведений общепита попытался потушить огонь. Однако даже с помощью воды и огнетушителя ему не удалось справиться с пожаром, и в итоге самокат полностью выгорел.

На Камчатке в одном из поселков медведь подошел к зданию столовой и несколько раз постучал в окно. Местные жители, не испугавшись зверя, начали снимать его на телефоны, а некоторые в шутку предложили покормить медведя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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