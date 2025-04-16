Новости регионов: в подмосковном Ногинске загорелся электросамокат

В подмосковном Ногинске произошел инцидент с электросамокатом: он загорелся, и сотрудник одного из местных заведений общепита попытался потушить огонь. Однако даже с помощью воды и огнетушителя ему не удалось справиться с пожаром, и в итоге самокат полностью выгорел.

На Камчатке в одном из поселков медведь подошел к зданию столовой и несколько раз постучал в окно. Местные жители, не испугавшись зверя, начали снимать его на телефоны, а некоторые в шутку предложили покормить медведя.

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