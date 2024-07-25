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Новости

25 июля, 13:30

Происшествия

Новости регионов: башенный кран упал в Санкт-Петербурге

Новости регионов: башенный кран упал в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге на Дунайском проспекте на проезжую часть рухнул башенный кран, работавший на строительстве нового путепровода. Движение на месте происшествия затруднено, машины стоят в пробке. Причины аварии пока неизвестны.

Тем временем в Воронеже лифт упал почти сразу после того, как из него вышел человек. ЧП попало на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что сначала из него вышел курьер, затем лифт начал подниматься, а спустя несколько минут рухнул в шахту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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