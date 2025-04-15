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Новости

15 апреля, 14:15

Происшествия

В СК рассказали подробности об убийстве мужчины в Южном Бутове

В СК рассказали подробности об убийстве мужчины в Южном Бутове

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В рамках расследования уголовного дела устанавливаются обстоятельства смерти мужчины на юго-западе Москвы. Сотрудниками столичного Следственного комитета осмотрено место происшествия, где изъято орудие преступления.

По предварительным данным, отец девушек злоупотреблял алкоголем и периодически применял в отношении них насилие. Следователи приступили к допросу дочерей погибшего.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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