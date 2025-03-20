Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 марта, 23:45

Происшествия

"Московский патруль": мужчина распылил перцовку в пассажира на станции "Арбатская"

"Московский патруль": мужчина распылил перцовку в пассажира на станции "Арбатская"

"Московский патруль": мужчина устроил файер-шоу возле подъезда в одном из районов столицы

"Московский патруль": полицейские задержали закладчика в одном из столичных подъездов

"Московский патруль": россиянка пыталась незаконно ввезти в Россию 79 самоцветов

Двухэтажный жилой дом загорелся в Чите

Эрдоган обвинил оппозицию в политизации ситуации с задержанием мэра Стамбула

Посольство РФ в Анкаре призвало россиян соблюдать меры безопасности из-за протестов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 марта

Новости регионов: в Приморье рыбаки оказались на отколовшейся льдине

Генконсульство России предупредило туристов о протестах в Стамбуле

На станции столичного метро "Арбатская" повздорили двое мужчин. Начался конфликт со словесной перепалки из-за сделанного замечания.

После один из оппонентов распылил перцовку в лицо одного из участников ссоры. Его оперативно задержали, вычислив по камерам видеонаблюдения. Теперь его будут судить по статье "Хулиганство". Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествияметровидеоВлада Егорова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика