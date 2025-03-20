"Московский патруль": мужчина распылил перцовку в пассажира на станции "Арбатская"

На станции столичного метро "Арбатская" повздорили двое мужчин. Начался конфликт со словесной перепалки из-за сделанного замечания.

После один из оппонентов распылил перцовку в лицо одного из участников ссоры. Его оперативно задержали, вычислив по камерам видеонаблюдения. Теперь его будут судить по статье "Хулиганство". Подробнее – в программе "Московский патруль".