Суд арестовал задержанного в Москве иностранца за контрабанду 140 кг наркотиков

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Перовский районный суд Москвы арестовал на месяц иностранца, который ранее был задержан за контрабанду 140 килограммов наркотических веществ. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале столичной межрегиональной транспортной прокуратуры.

В отношении мужчины расследуется дело о контрабанде наркотических средств, совершенной организованной группой в особо крупном размере.

"Незаконная деятельность злоумышленника пресечена сотрудниками Центральной оперативной таможни при въезде в столицу", – уточняется в публикации.

Мужчину могут лишить свободы пожизненно. Следователи продолжают устанавливать причастных лиц.

Ранее сотрудники полиции района Северное Медведково задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков. Задержанным оказался 24-летний приезжий. У него обнаружили и изъяли 90 свертков с наркотическим веществом массой более 170 граммов.

