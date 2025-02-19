19 февраля, 16:49Происшествия
Суд арестовал задержанного в Москве иностранца за контрабанду 140 кг наркотиков
Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"
Перовский районный суд Москвы арестовал на месяц иностранца, который ранее был задержан за контрабанду 140 килограммов наркотических веществ. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале столичной межрегиональной транспортной прокуратуры.
В отношении мужчины расследуется дело о контрабанде наркотических средств, совершенной организованной группой в особо крупном размере.
"Незаконная деятельность злоумышленника пресечена сотрудниками Центральной оперативной таможни при въезде в столицу", – уточняется в публикации.
Мужчину могут лишить свободы пожизненно. Следователи продолжают устанавливать причастных лиц.
Ранее сотрудники полиции района Северное Медведково задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков. Задержанным оказался 24-летний приезжий. У него обнаружили и изъяли 90 свертков с наркотическим веществом массой более 170 граммов.
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