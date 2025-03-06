Полиция задержала подозреваемого в подрыве банкомата в Москве

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в подрыве банкомата на северо-востоке Москвы, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России.

Сотрудникам уголовного розыска Северо-Восточного округа удалось выявить нарушителя благодаря камерам видеонаблюдения. Подозреваемого 2005 года рождения задержали по месту проживания на улице Енисейской, после чего он был доставлен в территориальное подразделение МВД.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство")", – рассказали в пресс-службе.

Предварительно, банкомат был поврежден взрывом трех петард. Кроме того, по данным правоохранителей, "украинского следа" в действиях подозреваемого не обнаружено.

Взрыв произошел 6 марта в отделении банка в торговом центре "Свиблово". В результате инцидента было нарушено остекление, но возгорание не последовало. По данным оперативных служб, эпицентр взрыва находился в одном из банкоматов. По камерам видеонаблюдения выяснилось, что к аппарату незадолго до ЧП подходил неизвестный мужчина.

По предварительной версии полиции, банкомат взорвал мужчина, который следовал указаниям мошенников. В Газпромбанке отметили, что клиенты отделения были оперативно эвакуированы.