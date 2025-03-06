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06 марта, 15:07

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ТАСС: взрыв произошел в отделении банка в ТЦ на северо-востоке Москвы

Взрыв произошел в отделении банка в ТЦ на северо-востоке Москвы – СМИ

Фото: телеграм-канал Baza

Взрыв произошел в отделении банка в торговом центре "Свиблово" на северо-востоке Москвы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах.

По данным служб, инцидент случился в отделе с банкоматами. В результате было нарушено остекление, при этом пожара не последовало.

В СМИ подчеркнули, что эпицентр взрыва находился в одном из банкоматов. Кроме того, по камерам видеонаблюдения установлен мужчина, подходивший к аппарату незадолго до ЧП. Предварительно, никто не пострадал в результате взрыва.

В конце декабря 2024 года взрыв произошел в отделении одного из банков в Санкт-Петербурге. Тогда при ЧП никто не пострадал.

Между тем в Москве в январе текущего года удалось задержать грабителя, который попытался вскрыть банкомат металлической трубой. Злоумышленник был пойман на месте преступления.

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